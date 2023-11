Fifa anuncia banimento de Rubiales por três anos por conta de beijo em Jenni Hermoso

A Fifa anunciou nesta segunda-feira (30) que Luis Rubiales, ex-presidente da Federação Espanhola de Futebol (RFEF) está banido de todas as atividades relacionadas ao futebol pelos próximos três anos.

A decisão foi tomada pelo Comitê Disciplinar da entidade a partir dos acontecimentos na cerimônia de premiação da Copa do Mundo feminina, quando o dirigente Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.. É importante frisar que a punição anunciada pela Fifa em nada interfere os processos judiciais que o ex-dirigente da RFEF tem em aberto.

Este caso refere-se aos acontecimentos ocorridos durante a final da Copa do Mundo Feminina da FIFA, em 20 de agosto de 2023 , pela qual o Sr. Rubiales foi suspenso provisoriamente por um período inicial de 90 dias. headtopics.com

Rubiales foi notificado nesta segunda dos termos da decisão do Comitê Disciplinar da FIFA. De acordo com as disposições pertinentes do Código Disciplinar, ele tem dez dias para solicitar uma decisão fundamentada, que, se solicitada, será posteriormente publicada legalmente em FIFA.com. A decisão permanece sujeita a um possível recurso perante o Comitê de Apelações da FIFA.

A FIFA reitera o seu compromisso absoluto em respeitar e proteger a integridade de todas as pessoas e em garantir que as regras básicas de conduta decente sejam respeitadas.

Fifa bane Rubiales do futebol por beijo forçado em Jenni HermosoPunição ao ex-presidente da Federação de futebol espanhola vale por 3 anos Consulte Mais informação ⮕

La FIFA inhabilita a Luis Rubiales por tres años por su beso no consentido a Jennifer HermosoEl expresidente federativo no podrá realizar ninguna actividad relacionada con el fútbol Consulte Mais informação ⮕

Presente na Seleção na última data Fifa, David Neres se machuca e só volta a jogar em 2024No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Renato se revolta com pergunta sobre 'folgas no Grêmio' e desafia técnicos da Série AMuito irritado, o comandante tricolor subiu o tom quando questionado sobre o descanso dado aos atletas durante a Data Fifa Consulte Mais informação ⮕

Aitana Bonmatí, a un paso del Balón de Oro: “Sufro porque siempre quiero más”Impulsada por su ambición y su calidad, la estrella del Barça y la selección es la favorita para el premio que se entrega este lunes en París. No olvida que la insultaban por ser niña y dar patadas a un balón. Hoy es una estrella. Y no quiere perder más tiempo con temas como el caso Rubiales. Solo quiere entrenar, jugar y ganar. Consulte Mais informação ⮕

Arnold Schwarzenegger conta que ele e Sylvester Stallone tentaram se sabotar no auge de suas carreirasAstros encontraram fama e fortuna em Hollywood na década de 1970, com Schwarzenegger em “Hércules em Nova York” e Stallone em “Rocky” Consulte Mais informação ⮕