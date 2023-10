“Fico pensando onde Dino é melhor para o Brasil no STF ou no Ministério', diz Lula

Foto: Guilherme Mazieiro(PT) disse que a hora de escolher seu indicado “está chegando”. Sobre um dos nomes ventilados em seu entorno, o ministro da Justiça e Segurança Pública,, disse que fica “pensando onde Dino será mais justo e melhor para o Brasil”, se no STF ou no Ministério da Justiça.

A fala do presidente aconteceu em um café da manhã com jornalistas de 38 veículos nesta sexta-feira

“Mas eu fico pensando: aonde o Flávio Dino será mais justo e melhor para o Brasil? É na Suprema Corte ou é no Ministério da Justiça? Aí tem outra pessoa que eu fico pensando: aonde ele será mais justo, no lugar que ele está ou na Suprema Corte? Isso é uma dúvida que eu tenho e que eu vou conversar com muita gente ainda até a hora de escolher, que está chegando a hora de escolher. Mas eu vou escolher a pessoa certa", disse. headtopics.com

Lula disse que tem em mente algumas pessoas e que o indicado pode ser uma mulher ou um homem. Recentemente, o presidente havia dito que não levaria em consideração o gênero do indicado. Ele é pressionado por aliados e setores acadêmicos e do direito para indicar uma mulher à Suprema Corte. Atualmente, dos 10 ministros, há apenas Cármen Lúcia.

"Se eu falar o que eu penso do Flávio Dino, eu tenho medo que a manchete do jornal seja 'Lula tem preferência por Flávio Dino' . Eu tenho em mente algumas pessoas da mais alta qualificação política desse país. Tem várias pessoas, não tem apenas uma. headtopics.com

