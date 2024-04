Festival de Curitiba recebe os bois de Parintins pela primeira vez

O Festival de Curitiba está recebendo pela primeira vez a apresentação dos bois de Parintins. As cores e a energia da apresentação mais tradicional da Amazônia encantaram o público no Sul do Brasil. Pela primeira vez, o festival conta com apresentações de todas as regiões do Brasil.

Em 14 dias, centenas de apresentações tomam conta dos teatros e das ruas da região central de Curitiba.

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



jornalnacional / 🏆 24. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Caprichoso e Garantido dão início à temporada de ensaios para o Festival de Parintins 2024Apresentações deste sábado (23) vão contar com itens oficiais dos bois-bumbá

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Governo do Amazonas lança a 57ª edição do Festival Folclórico de ParintinsEvento aconteceu no Teatro Amazonas; Caprichoso e Garantido duelam no bumbódromo nos dias 28, 29 e 30 de junho

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Curitiba é a capital menos desigual do Brasil, segundo levantamento do Instituto Cidades SustentáveisEstudo feito com dados do IBGE classifica Florianópolis como a segunda colocada

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Em show apoteótico, Gilberto Gil mostra que ainda comanda a massa no Lollapalooza; veja vídeosCantor animou o público com seus sucessos no último dia do festival no Brasil em 2024

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Lollapalooza: Sam Smith usa vestido e chora ao celebrar 10 anos do seu 1º álbumCantor britânico fez sua terceira apresentação no Brasil neste domingo (24) no festival

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Enfermeiro de 60 anos é preso por exercício ilegal da medicina em São PauloFalso médico atuou no Tomorrowland Brasil, festival de música eletrônica

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »