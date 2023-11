Festas de Réveillon no Rio de Janeiro: 20 opções para curtir a virada

Sempre na lista de destinos mais procurados para férias, feriados e festas de fim de ano, o Rio de Janeiro continua lindo (e muito cheio nesta época do ano, diga-se de passagem!). A cidade que nunca sai de moda reúne sempre diferentes opções e estilos de festejos para aguardar a chegada do próximo ano. De hotéis estrelados com vista para a famosa queima de fogos de Copacabana, badalados eventos, quiosques e restaurantes com comemorações mais intimistas, a chegada de 2024 promete.

Confira 20 opções para curtir a virada neste ano, com muita comida e bebida à vontade: Leia Mais: Festas nos hotéis Réveillon do Copa Uma das festas de réveillon mais tradicionais do Rio de Janeiro - se não a mais - acontece todos os anos no centenário Copacabana Palace, do grupo Belmond. Com vista privilegiada para a queima de fogos de Copacabana, a comemoração acontecerá em volta da piscina e contará com apresentações de DJs até o amanhece





