Festa de Halloween nos EUA acaba com dois mortos e quase 20 feridos

EUA - Um tiroteio deixou dois mortos e outros 18 feridos na cidade de Tampa, na Flórida, na madrugada deste domingo (29), após uma noite de comemoração de Halloween.De acordo com a polícia local, o confronto armado aconteceu entre dois grupos, por volta das 3h. A East Seventh Avenue, uma das vias mais importantes da cidade, foi o palco do conflito armado. As informações foram publicadas pelo 'Tamba Bay Times'.

A outra chegou a ser levada para um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Alguns dos feridos não foram baleados, mas podem ter sido pisoteados pela multidão que tentava escapar.Em uma coletiva de imprensa na manhã de domingo, o chefe da polícia de Tampa, Lee Bercaw, descreveu o incidente como uma ''perturbação ou luta'' entre ''dois grupo'' e que havia pelo menos dois atiradores.

Famosas capricham nas fantasias para festa de Halloween de Giovanna LancellottiNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Festa de halloween cai no gosto dos brasileiros e aquece vendas do comércioLucero e Azulgaray marcam no tempo regulamentar. Nas cobranças de pênaltis, goleiro equatoriano pega três e dá título à LDU Consulte Mais informação ⮕

Tiroteio em festa de Halloween deixa 2 mortos e 18 feridos na FlóridaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Tiroteio em festa de Halloween deixa mortos na FlóridaDisparos foram feitos após uma briga entre dois grupos numa rua movimentada com bares e restaurantes, em Tampa Consulte Mais informação ⮕

Morte de Matthew Perry, de 'Friends', comove fãs nas redes sociais: veja reaçõesAtor foi encontrado morto aos 54 anos, em Los Angeles, nos EUA, neste sábado, 28 Consulte Mais informação ⮕

Atirador que matou 18 pessoas nos EUA é encontrado morto, diz TVCentenas de policiais participaram de mais de 48 horas de buscas por Robert R. Card Consulte Mais informação ⮕