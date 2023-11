Ferreira marca no fim, Grêmio supera Coritiba e alcança terceira vitória consecutiva no Brasileirão

. Como opara o Santos, o time de Porto Alegre ocupou a vice-liderança do torneio nacional. Caso os resultados se mantenham, o clube comandado por Renato Gaúcho pode terminar a rodada na segunda posição.

Sem tempo para pensar em descanso, os times já entram em campo novamente neste fim de semana. Neste domingo, novamente no Couto Pereira, o Coritiba enfrenta o Goiás, às 18h30 (de Brasília), em jogo válido pela 32ª rodada.

Já o Grêmio visita o Bahia, neste sábado, para continuar com a sequência de vitórias no Brasileirão. Em duelo de tricolores, o time de Porto Alegre recebe o Bahia, às 19h30, na Arena do Grêmio.MAIS UMA VITÓRIA FORA DE CASA! Com gols de Villasanti e Ferreira, vencemos a equipe do Coritiba lá no Couto Pereira. Agora, já garante teu ingresso para o nosso encontro no sábado à noite.

O jogo mal havia começado, porém a primeira chegada perigosa do Coritiba aconteceu com 33 segundos. A defesa do Grêmio foi afastar a bola e ela rebateu em Robson. No ataque do time mandante, a bola sobrou nos pés de Garcez, que ficou cara a cara com Gabriel Grando, mas desperdiçou.

Aos 26 minutos, depois de passar a dominar o confronto, a equipe de Porto Alegre abriu o marcador. Villasanti roubou a bola de Willian Farias e tocou para Galdino. O atacante devolveu para o volante, que apareceu dentro da área e bateu na saída do goleiro Gabriel para fazer o primeiro gol do jogo.Com 35 minutos, o Tricolor Gaúcho teve boa chance de ampliar o marcador.

LANCE!: Brasileirão: como foram os últimos jogos entre Coritiba e Grêmio?Coxa e Imortal prometem duelo animado no Couto Pereira

