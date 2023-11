Ferrari apaga post promocional do GP de São Paulo após polêmica com imagem do carro numa floresta

Nos comentários, usuários criticaram a representação do Brasil criada pela Ferrari e questionaram em que lugar a equipe encontrou essa floresta em São Paulo. A Alpine também escolheu o mesmo caminho para promover o GP. O carro da escuderia aparece num deque de madeira cercado por árvores gigantes.

Suspeita oferecia emprego de motorista a vizinhos, para transportar um desembargador em suas atividades; o tal magistrado, no entanto, nunca existiuReino Unido começará a vender aparelho eletrônico de R$ 6,4 mil para tratar impotência sexual; veja fotos

Segundo a empresa por trás do dispositivo, ele mantém o pênis ereto e o atinge por 30 minutos com ondas de rádio de baixa frequência para regenerar o tecidoLevantamento do GLOBO identificou que apenas filho do ex-presidente e outros quatro parlamentares se manifestaram sobre o julgamento nas 12 horas seguintes ao resultado

