Fernando Diniz não ficará no comando da seleção após junho de 2024

Fernando Diniz não deixa dúvida. Jogo de hoje contra a Argentina será 'tudo ou nada'. O risco será total. Diante dos fracassos da seleção brasileira de Fernando Diniz, empate com a Venezuela e derrotas contra Uruguai e Colômbia, já se antecipando a novo fracasso, contra a Argentina, a cúpula da CBF já tomou providências. E fez chegar aos presidentes de federações e principais aliados que não se preocupassem. Porque Diniz não ficará de maneira alguma após junho de 2024.

O presidente Ednaldo Rodrigues teria até provas por escrito de que o italiano comandará a seleção no fim da temporada europeia no próximo ano. Apesar dos rumores de que o Real Madrid acena com a prorrogação de contrato por dois anos, Ancelotti tomará as rédeas do time da CBF até o final da Copa dos Estados Unidos, em 2026. Se for para sair, não seguir mais no comando da seleção, vai fazer a equipe jogar do seu jeito, no mais temido confronto destas Eliminatórias: enfrentar a Argentina de Messi, no Maracanã





