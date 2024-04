Fernanda Bande se reencontra com seu filho após eliminação do BBB24

Após mais de um dia de sua eliminação do BBB24, Fernanda Bande finalmente se reencontrou com seu filho, Marcelo. No vídeo compartilhado nas redes sociais da confeiteira, o menino, que tem 11 anos e possui espectro autista, sentou no colo da mãe. Na ocasião, a influencer fez algumas perguntas sobre o reality show.“Chegou o momento tão esperado do reencontro entre Fernanda e Marcelo e não há palavras que possam descrever, apenas emoções transbordantes.

Cada dia longe dele foi uma batalha, uma luta contra a incerteza e a saudade. Mas agora, nesse momento, tudo valeu a pena”, começaram os ADMs da ex-BBB.“Mesmo que ele não consiga expressar com palavras, seus olhos contam histórias de amor e de saudade. E ela , nesse abraço, garante que esse momento é um novo recomeço e que poderá proporcionar ao seu pequeno oportunidades, conquistas e o tratamento que sempre sonhou”, concluíram. No diálogo gravado, Fernanda faz uma série de perguntas ao filh

