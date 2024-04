Fernanda Bande explica sumiço das redes sociais por falta de pagamento das contas do telefone

Longe do confinamento do BBB 24, Fernanda Bande deixou um recado para os internautas do Instagram. Na rede, a confeiteira que já soma mais de 1 milhão de seguidores, fez questão de explicar o seu sumiço das redes sociais nesta quarta-feira (3). Segundo a ex-sister, Gabriel Villa, seu irmão, não pagou as contas do telefone. Por isso, ela estaria sem conseguir usar o aparelho. 'Gente, eu não estou sumida de propósito, tá?', começou.

'É porque o Gabriel não pagou as contas do meu telefone, então eu estou sem internet, sem nada', continuou. 'Eu fico roubando o wi-fi dos outros e está uma loucura que vocês não imaginam', brincou Bande. 'Eu queria muito estar postando, dividindo cada segundo com vocês, mas eu ainda estou com esse problema do telefone para resolver, mas a gente vai resolver. Agora está todo mundo da equipe corrente atrás para conseguir tudo direitinho e eu estou aqui', disse por fim

