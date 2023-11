Feriado de Finados: pico de movimento na Ponte Rio-Niterói ocorrerá nesta quarta-feira

Por conta dessa movimentação, equipes de socorro médico e mecânico estarão de prontidão em pontos estratégicos da rodovia para garantir a liberação das pistas de forma mais rápida. Na praça de pedágio, os papa-filas (arrecadadores volantes) vão agilizar a passagem dos veículos nos dias e horários de maior movimento.

A Ecoponte recomenda, como medida preventiva de segurança, que os motoristas mantenham a distância segura do veículo à frente e confiram as condições de seus veículos antes de pegar a estrada, como a revisão geral do motor (água, óleo, combustível) e reparos em problemas previamente identificados.

