Felipe Neto se revolta com gol do Cuiabá e ataca CBF: 'Entreguem o campeonato'

Nas redes sociais, Felipe atacou a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e publicou um trecho do lance do gol, afirmando que a bola teria batido no braço do atacante Isidro Pitta, autor do gol, após o goleiro Lucas Perri errar na saída do gol.

Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+."Entreguem o campeonato. A CBF já decidiu o que vai acontecer. Gol de mão vale contra o Botafogo, mas anulam quando é a favor. Entidade suja, corrupta, safada", escreveu Neto no"O goleiro saiu, chuta e a bola pega na barriga do Pitta, dá para ver na velocidade que a bola vai para a frente.

Botafogo perde para o Cuiabá em pleno Nilton Santos, desperdiça chance de disparar no Brasileirão e vê Palmeiras mais pertose aproximar na tabela. Com 53 pontos, o Verdão está seis atrás do Botafogo, que tem 59, mas com um jogo a menos na competição. headtopics.com

Felipe Neto dispara contra CBF após derrota do Botafogo: 'Entidade suja'Torcedor fanático do Botafogo, Felipe Neto foi às redes sociais e criticou a CBF pela validação do gol do Cuiabá contra o Alvinegro, neste domingo (29). O influenciador afirmou que a bola tocou no braço de Pitta antes do atacante balançar as redes no Nilton Santos. Consulte Mais informação ⮕

Botafogo adota 'lei do silêncio' para jogadores após derrota para CuiabáDiretoria do Botafogo decidiu que os jogadores não falariam com a imprensa após derrota para Cuiabá Consulte Mais informação ⮕

Mulher leva soco no rosto por desconhecido em CuiabáMulher leva soco no rosto por desconhecido enquanto caminhava com a filha em Cuiabá. Uma mulher foi agredida na tarde da última quarta-feira (25) no bairro Bela Marina. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava levando a filha para a escola. Consulte Mais informação ⮕

Botafogo perde para o Cuiabá e vê Palmeiras mais perto no BrasileirãoBotafogo foi recebido com festa pela sua torcida antes de partida contra o Cuiabá pelo Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Botafogo leva gol inusitado, perde para o Cuiabá e aumenta jejum de vitória no Nilton SantosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Botafogo perde para o Cuiabá, e distância do Palmeiras cai para seis pontosLíder do Brasileirão foi derrotado em casa neste domingo (29) Consulte Mais informação ⮕