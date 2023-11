Felipe Neto dispara contra CBF após derrota do Botafogo: 'Entidade suja'

Influenciador reclamou do lance do gol do Cuiabá neste domingo (29)foi às redes sociais e criticou a CBF pela validação do gol do Cuiabá contra o Alvinegro, neste domingo (29). O influenciador afirmou que a bola tocou no braço de Pitta antes do atacante balançar as redes no Nilton Santos.

- Entreguem o campeonato. A CBF já decidiu o que vai acontecer. Gol de mão vale contra o Botafogo, mas anulam quando é a favor. Entidade suja, corrupta, safada - escreveu o influenciador, junto a um vídeo do lance.

Na publicação de Felipe Neto, alguns internautas responderam que a bola teria tocado no peito de Pitta e não no braço. Outros torcedores do Botafogo também reclamaram do lance, originado após uma bola mal afastada pelo goleiro Lucas Perri.Com o resultado, o Botafogo viu a distância para o Palmeiras cair para seis pontos. Contudo, o Alvinegro ainda tem um jogo a menos que o time paulista. headtopics.com

