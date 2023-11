Felipe Neto detona CBF após virada do Palmeiras sobre o Botafogo: 'Corrupta'

- O que o Brasil está presenciando vai ficar nos livros de história. Não é à toa que a CBF está fadada ao seu fim. Uma entidade corrupta. Árbitros safados e mal intencionados. Todo mundo viu hoje. Não tem mais nenhum resquício de vergonha na cara - escreveu o torcedor e youtuber.Em 45 minutos avassaladores, o Botafogo marcou três gols com Eduardo, Tchê Tchê e Júnior Santos.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

LANCE!: Chefe de arbitragem da CBF analisa marcação de pênalti em Corinthians x Santos: 'Interpretativo'Wilson Seneme comentou penalidade polêmica em Soteldo assinalada por Daronco em clássico

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Vasco tem reunião na CBF com o presidente da Comissão de ArbitragemVasco questiona decisões das últimas partidas; confira todos os detalhes da reunião do clube com Seneme e sua equipe

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

JORNALEXTRA: Vasco vai à CBF e ouve garantia de imparcialidade da Comissão de ArbitragemClube questiona decisões em partidas contra Internacional e Goiás

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Comissão da CBF vê possível toque na mão de Pitta contra o Botafogo como 'imagem inconclusiva'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Daronco não será punido pela CBF por pênalti para o Santos: “Lance interpretativo”Chefe de arbitragem da CBF, Wilson Luiz Seneme considerou correta a abordagem

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Chefe de arbitragem da CBF: pênalti em Corinthians x Santos é 'interpretativo'Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕