Feira do Livro é aberta no Corredor Cultural, em Barra Mansa

Barra Mansa - A Prefeitura de Barra Mansa, por meio da Fundação Cultura, deu início nesta sexta-feira (27), a mais uma edição da tradicional Feira do Livro de Barra Mansa. O evento é realizado no Corredor Cultural, localizado na Rua Custódio Ferreira Leite, no Centro.O presidente da Fundação Cultura, Marcelo Bravo, destacou a importância de levar esse acesso à literatura para a população da região.

A coordenadora do ‘Projeto Leiturar’, da Secretaria de Educação, Flaviana Serafim, que participou do evento em um dos estandes, destacou a programação diversificada da feira.“Nós fomos convidadas pela Fundação Cultura e sempre trabalhamos envolvidas em ações de leitura e literatura. A nossa proposta é trazer a leitura para esses eventos, porque a comunidade precisa conhecer esse trabalho que desenvolve muitos benefícios.

