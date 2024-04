Feira de moda Fevest Trend 2024 confirmada em Nova Friburgo

Reunindo 200 expositores da indústria do vestuário e têxtil, a Fevest Trend 2024 está confirmada para o período de 25 a 27 de junho, no Nova Friburgo Country Clube, em Nova Friburgo . No evento, que chega à sua 33ª edição, são apresentadas, anualmente, as principais tendências no mundo da lingerie, moda praia , fitness e matéria-prima.

A feira é também uma oportunidade para que novos empreendedores conheçam o polo de lingerie de Nova Friburgo, conhecida como “A Capital Nacional da Lingerie”, no Rio de Janeiro, para ver de perto a arte da produção, desde a idealização, confecção e lançamento dos produtos.

Feira Moda Fevest Trend 2024 Lingerie Moda Praia Fitness Matéria-Prima Nova Friburgo

