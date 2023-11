Feira de adoção de cães e gatos consegue novo lar para 22 animais em Maricá

Maricá - A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção Animal, realizou neste domingo (29)) mais uma edição da campanha de adoção de cães e gatos no estacionamento do Shopping, no Centro da cidade Ao todo, 22 animais (18 cães e quatro gatos) entre adultos e filhotes ganharam um novo lar. A feira acontece sempre no terceiro domingo de cada mês.

Pagamento do programa “Mumbucão”A Prefeitura de Maricá efetuou, no dia 13 de setembro, o primeiro pagamento a cem protetores de animais e adotantes inscritos no programa “Mumbucão”, que utiliza a moeda social como um auxílio financeiro para compra medicamentos, vacinas e ração para os animais resgatados das ruas e adotados.

Segunda-feira no Rio será de calor e pancadas de chuvaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Estudante encontrada carbonizada no Rio será enterrada nesta terça-feiraRaphaela Salsa Ferreira, de 38 anos, chegava em sua residência, na Praça Seca, na Zona Oeste da capital, quando foi levada por criminosos Consulte Mais informação ⮕

Veículo que pode estar envolvido em crime é encontrado na Restinga de MaricáJornalista há 24 anos, com passagens pelo Jornal do Meio Ambiente, em Niterói, Revista Tour In Rio Miami no Rio de Janeiro e em Miami, Rádio Transamérica e Rádio 107,9 (antiga Rádio Estácio de Sá) ambas na cidade do Rio de Janeiro, TV Planície em Campos, Rede TV no Rio de Janeiro e Revista Maricá Já em Maricá. Consulte Mais informação ⮕

Homem morto em ataque a tiros em Maricá tinha envolvimento com tráfico, diz Polícia CivilNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Motorista e criança baleados em ataque a tiros em Maricá seguem internadosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Menina Heloísa, morta em ação da PRF, será homenageada com placa em memorial, na Lagoa Rodrigo de FreitasAlém do nome da menina, que faria 4 anos nesta terça-feira, dia 31, Ong Rio de Paz vai acrescentar placas com nome de outras crianças vítimas da violência no estado do Rio Consulte Mais informação ⮕