Feira de Adoção de Animais de Nilópolis acontecerá no Parque Gericinó neste sábado

Nilópolis - A Feira Municipal de Adoção de Animais de Nilópolis acontecerá neste sábado (28), das 9h às 12h30, no Parque Municipal do Gericinó. Para os interessados em adotar cães ou gatos, é necessário levar documento de foto, comprovante de residência, preencher um cadastro com informações e assinar o termo de responsabilidade.

A feira é promovida pela Secretaria de Meio Ambiente de Nilópolis, em parceria com a Comissão de Direitos dos Animais da Câmara de Vereadores, com apoio da Rede de Proteção aos Animais de Nilópolis e a Unidade de Saúde e Proteção Animal (Uspan). O Parque Municipal do Gericinó fica na Rua Antônio João Mendonça, s/n, bairro Manoel Reis, em Nilópolis.

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Caxias Shopping promove nova edição da Feira de Adoção PetNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Cartilhas orientam sobre entrega legal de bebês para adoçãoDe acordo com o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), o material foi produzido em linguagem simples e acessível Consulte Mais informação ⮕

Centenas animais marinhos morrem de gripe aviária no RSA infecção em humanos é rara, mas as autoridades pedem que as pessoas não toquem nem se aproximem dos animais mortos ou doentes. Consulte Mais informação ⮕

Campanha de Vacinação Antirrábica imuniza mais de 16 mil animais em MesquitaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Mega-Sena sorteia R$ 58 milhões nesta quinta-feira; confira dezenasSorteio foi realizado às 20h no Espaço da Sorte da Caixa, na Avenida Paulista, em São Paulo Consulte Mais informação ⮕

Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 58,6 milhões nesta quinta-feira; confira os númerosSorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e teve transmissão ao vivo pelas redes sociais da Caixa Consulte Mais informação ⮕