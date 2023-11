Feirão Limpa Nome da Serasa começa nesta 2ª com descontos de até 99%

A Serasa realiza, a partir desta 2ª feira (30.out), mais uma edição do"Feirão Limpa Nome". A iniciativa, planejada para durar um mês, acontece de forma virtual por meio do aplicativo da Serasa, bem como em pontos presenciais nas cidades de Campinas (SP), São Paulo (SP), Salvador (BA), Recife (PE) e Rio de Janeiro (RJ).

Definida a oferta, o usuário emitirá o boleto para efetuar o pagamento pelo meio que achar mais conveniente, como agência bancária, internet bank, agência lotérica ou Pix. São Paulo (SP) - de 7/11 a 11/11Rio de Janeiro (RJ) - de 21/11 a 25/11

