Feirão Limpa Nome começa nesta segunda-feira com descontos de Desenrola e contas de luz

Começa nesta segunda-feira (3) a 30°edição do Feirão Serasa Limpa. Segundo o bureau de crédito, os descontos nas dívidas podem chegar a 99%. A ação termina em 30 de novembro. Estarão presentes mais de 500 empresas do setor bancário, financeiro, comércio varejista, operadoras de telefonia e securitizadoras.

Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Concluir acordo”. 4º Passo – Faça o pagamento da negociação Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior.

