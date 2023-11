Federal Reserve mantém taxa de juros entre 5,25% e 5,5% ao ano, maior nível em 22 anos

Os juros permanecem, portanto, no maior nível em 22 anos. A decisão veio em linha com o esperado pelo mercado financeiro. Agora, o mercado espera pelos comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, na entrevista coletiva marcada para as 15h30 desta quarta-feira.

Fim das atividades da unidade faz com que 16 dos 35 hospitais da Faixa de Gaza estejam fora de serviço, assim como mais de 50 das 72 clínicas de cuidados de saúde primários da regiãoInteligência artificial mais segura

Governos e organizações internacionais estão se movimentando para garantir padrões mínimos de uso. As ações precedem o estabelecimento de legislações sobre a IA, que estão em discussão em vários países

JORNALODIA: Colômbia: BC mantém taxa de juros em 13,25% pela quarta vez seguidaCinco dirigentes foram a favor da decisão, enquanto dois votaram por um corte de 25 pontos-base

G1: Banco Central deve promover 3º corte seguido dos juros nesta quarta, para 12,25% ao anoEquipe baiana marca com Everaldo, após Tricolor carioca acertar o travessão duas vezes

G1: Fed mantém juros dos Estados Unidos na faixa de 5,25% a 5,50% ao anoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

VALORECONOMICO: AmBev lucra R$ 3,911 bilhões no 3º trimestre, aumento de 25,9%Ebitda ficou em R$ 6,569 bilhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 17,8% ante os R$ 5,578 bilhões em igual período do ano passado

VEJA: Governo avalia alterar meta fiscal para déficit de 0,25% ou 0,50% do PIBCada vez mais isolado, o ministro Fernando Haddad segue afirmando que perseguirá a meta zero em 2024

CNNBRASIL: Governo Lula aumenta alíquotas de IPI sobre armas de 29,25% para 55%Gestão definiu nesta terça-feira (31) novas alíquotas de IPI também de cartuchos de munição elevadas de 13% para 25%

