Federal Reserve mantém juros entre 5,25% ao ano e 5,5% a.a

A atenção dos mercados internacionais uma vez mais se voltou para o rumo da política monetária americana e não era pra menos. A maior parte dos prognósticos apostava mesmo na manutenção dos juros, mas a possibilidade de uma elevação das taxas não tinha sido totalmente descartada. A questão, já faz tempo, não era mais"se" os juros se elevariam, mas"quando" eles iriam subir.

Sobre as mesas dos senhores diretores do Fomc, os dados de inflação - em boa medida dentro dos 'conformes' - e do mercado de trabalho, que custa a apontar desaquecimento. Este sim, por sua vez, pode induzir maior consumo e , no médio prazo, provocar pressão sobre os preços. Daí a atenção dos executivos do Central americano examinarem com lupa cada indicador.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VALORECONOMICO: Federal Reserve mantém taxa de juros entre 5,25% e 5,5% ao ano, maior nível em 22 anosO banco central americano, assim, volta a pausar pela segunda vez consecutiva o ciclo de aperto monetário, que teve início em março de 2022

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Colômbia: BC mantém taxa de juros em 13,25% pela quarta vez seguidaCinco dirigentes foram a favor da decisão, enquanto dois votaram por um corte de 25 pontos-base

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

G1: Banco Central deve promover 3º corte seguido dos juros nesta quarta, para 12,25% ao anoEquipe baiana marca com Everaldo, após Tricolor carioca acertar o travessão duas vezes

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

G1: Fed mantém juros dos Estados Unidos na faixa de 5,25% a 5,50% ao anoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: AmBev lucra R$ 3,911 bilhões no 3º trimestre, aumento de 25,9%Ebitda ficou em R$ 6,569 bilhões no terceiro trimestre deste ano, alta de 17,8% ante os R$ 5,578 bilhões em igual período do ano passado

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: Governo avalia alterar meta fiscal para déficit de 0,25% ou 0,50% do PIBCada vez mais isolado, o ministro Fernando Haddad segue afirmando que perseguirá a meta zero em 2024

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕