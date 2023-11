Fed se reúne e mercado espera um status quo nas taxas

Publicado em 29 de outubro de 2023 às, 14h04.inalteradas na sua reunião desta semana para evitar o risco de recessão, apesar de uma inflação que custa a ceder.

O Fed aumentou as suas taxas como forma de tornar o crédito mais caro e, assim, moderar o consumo e o investimento, o que exerceu pressão sobre o aumento dos preços. "Muitos no Fed consideram que o aumento dos rendimentos (ou das taxas dos títulos do Tesouro) é equivalente a um novo aumento nas taxas de juros", afirma Diane Swonk, economista-chefe da KPMG.

Quase todos os atores do mercado antecipam que o Fed manterá as suas taxas neste nível, de acordo com a avaliação do CME Group. O índice PCE, o mais seguido pelo Fed para medir os aumentos de preços, ficou em 3,4% nos 12 meses em setembro. A inflação mensal foi de 0,4%, mesma variação de preços de agosto e um pouco acima do esperado. headtopics.com

Motorola Moto G54 é bom? Veja prós e contras do celularCelular tem câmera com sensor principal de 50 MP e conectividade 5G Consulte Mais informação ⮕

IBGE: dados do Censo atualizarão amostra da Pnad Contínua, mas não devem alterar desempregoPopulação brasileira totalizou pouco mais de 203 milhões de pessoas em 2022 Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: para cada 100 mulheres, há aproximadamente 94 homens no BrasilMulheres representam 51,5% da população brasileira, com 6 milhões de mulheres a mais do que homens em 2022, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022 aponta 37,8 mil centenários no PaísNúmero é cerca de 13 mil a mais do que o registrado em 2010 Consulte Mais informação ⮕

Censo 2022: pesquisas terão perguntas sobre gênero e orientação sexual a partir de janeiro, diz IBGEO IBGE já testou uma pergunta sobre orientação sexual na Pesquisa Nacional de Saúde, que foi divulgada como estatística experimental, mas o retorno foi aquém do esperado Consulte Mais informação ⮕

Barcelona x Real Madrid: onde assistir, horário e prováveis escalações da partida pela La Liga11ª rodada do Campeonato Espanhol marca o primeiro 'El Clásico' da temporada 2022/23 Consulte Mais informação ⮕