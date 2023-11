Fed mantém juros inalterados, mas deixa portas abertas para outro aumento

, entre 5,25 e 5,5% ao ano, mas deixou a porta aberta para potencialmente aumentá-las mais tarde, a fim de continuar desacelerando a inflação.Ouro tokenizado: Como o HSBC usa a tecnologia blockchain para atualizar antigo mercado de US$ 525 bi de metais preciosos de Londres

O novo sistema cria tokens digitais que representam barras de ouro, que podem então ser negociadas através da plataforma de revenda do bancoO barril do petróleo Brent para janeiro caiu 0,46%, a US$ 84,63, enquanto o WTI com entrega prevista para dezembro recuou 0,72%, a US$ 80,44Modalidade de cobertura embutida em bens e serviços na hora da compra abriu grande mercado de distribuição de seguros por meio de parceriasBanco central dos EUA mantém taxa de juros...

O país ainda irá desembolsar cerca de US$ 830 milhões na próxima segunda-feira (6) para quitar os juros devidos ao FMIO dirigente afirmou ainda que as autoridades do Federal Reserve estão focadas em saber se a instituição precisa ou não aumentar mais as taxas - e não em quando elas começarão a cair.

:

JORNALOGLOBO: Fed, banco central americano, deve manter juros inalterados nesta quarta-feiraTaxas estão no maior patamar desde 2001. Atenção dos investidores se volta para sinalizações sobre fim do ciclo, em meio a atividade econômica resiliente

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

EXAME: Copom e Fed decidem juros: o que esperar da Super QuartaBancos Centrais brasileiro e americano divulgam os próximos passos da política monetária

Fonte: exame | Consulte Mais informação »

CARTACAPİTAL: Fed mantém inalteradas as taxas básicas de juros dos EUA, entre 5,25% e 5,50%A determinação do BC americana, antecipada pelos mercados, deixa os índices em seus níveis mais altos em 22 anos

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Fed, banco central americano, mantém juros inalteradosTaxas seguem no intervalo entre 5,25% e 5,5%, maior patamar desde 2001

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

G1: Fed mantém juros dos Estados Unidos na faixa de 5,25% a 5,50% ao anoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Veja o que esperar da reunião do Fed que decidirá juros nos EUA nesta quarta-feiraTaxa de juros deve ser mantida no nível mais alto em 22 anos

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »