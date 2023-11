Fed mantém juro americano inalterado no maior patamar desde 2001

A manutenção dos juros era bastante aguardada pelo mercado, sendo precificada em mais de 99% de probabilidade minutos antes do anúncio oficial. O atual nível da taxa básica de juro dos Estados Unidos é o mais alto desde 2001.

Em comunicado divulgado nesta tarde, o Fed sinalizou que os próximos passos dependerá dos dados a serem divulgados."O Comitê continuará a avaliar informações adicionais e suas implicações para a política monetária", escreveu.

Adicionalmente, o Fed informou que continuará reduzindo sua carteiras de títulos do Tesouro e de títulos de dívida e hipoteca." O Fomc está fortemente empenhado em fazer com que a inflação regresse ao seu objetivo de 2% (...) O Fomc estaria preparado para ajustar a orientação da política monetária conforme apropriado caso surjam riscos que possam impedir a consecução dos objetivos", escreveu o Fed em comunicado.Foi a terceira a terceira reunião consecutiva em que o Fed manteve inalterada a sua taxa de juros.

A probabilidade precificada de o Fed ter que voltar a subir juros até na reunião de dezembro -- a última do ano -- era de 22% após a decisão desta tarde. Antes do comunicado, a probabilidade era próxima de 30%.Formado pela Universidedade Metodista de São Paulo. Cobre mercado financeiro na Exame desde 2019. Também trabalhou na revista Investidor Institucional e participou 9º Focas de Jornalismo Econômico do Estadão.

