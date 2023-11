Fed mantém inalteradas as taxas básicas de juros dos EUA, entre 5,25% e 5,50%

A determinação do Fed, amplamente antecipada pelos mercados, deixa as taxas básicas de juros em seus níveis mais altos em 22 anos. Mas permite, segundo o organismo, que as autoridades do banco central americano 'avaliem informação adicional e suas implicações na política monetária'. O comunicado foi divulgado após o encontro de dois dias do comitê de política monetária.

