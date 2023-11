Fed, banco central americano, mantém juros inalterados

"Indicadores recentes sugerem que a actividade econômica expandiu a um ritmo forte no terceiro trimestre. Os ganhos de emprego moderaram-se desde o início do ano, mas permanecem fortes, e a taxa de desemprego permaneceu baixa. A inflação continua elevada", destaca o Fed, em seu comunicado.

Segundo o comunicado, as condições financeiras e de crédito mais restritivas para famílias e empresas deverão pesar sobre a atividade econômica, as contratações e a inflação. Mas a extensão destes efeitos "permanece incerta". O documento destaca que o Fed permanece "atento" aos riscos de inflação.

Os dirigentes do Fed destacam que vão continuar a avaliar informações adicionais e as suas implicações para a política monetária. "Ao determinar a extensão do reforço adicional da política que pode ser apropriado para fazer regressar a inflação a 2% ao longo do tempo, o Comitê terá em conta o aperto cumulativo da política monetária, os desfasamentos com que a política monetária afeta a atividade econômica e a inflação, e os fatores econômicos e financeiros", ressalta o comunicado.

O Fed afirmou que continuará a reduzir as suas participações em títulos do Tesouro, dívida de agências e títulos garantidos por hipotecas de agências, conforme descrito nos seus planos anteriormente.O objetivo do BC é conter a inflação elevada no país, o que até tem ocorrido, mas de forma lenta.

