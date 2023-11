FBI foi solicitado para rastrear exames de urina de Maradona, revelam documentos

Um documento publicado no site do Federal Bureau of Investigation (FBI) revelou que a entidade norte-americana foi solicitada, em 1996, a rastrear a amostra de urina entregue pelo astro do futebol argentino Diego Armando Maradona durante a Copa do Mundo, que foi realizada dois anos antes nos Estados Unidos.

O documento indica que o jogador teria substituído sua a urina por de outra pessoa durante exames antidoping realizados pelo Boca Juniors, time pelo qual jogava na época. Maradona testou positivo para doping durante a Copa do Mundo de 1994, após a segunda partida da seleção argentina na fase de grupos contra a Nigéria. Como sanção, o craque argentino foi afastado da seleção e proibido de continuar participando da Copa do Mundo.

