Fazendeiro acusado de desmatar mais de 10 mil hectares é preso

O fazendeiro Geraldo Daniel de Oliveira, apontado como um dos maiores desmatadores do Estado do Pará, foi preso por violar medidas cautelares impostas. Ele é acusado de desmatar mais de dez mil hectares de floresta amazônica nos últimos cinco anos.

A prisão ocorreu durante a Operação Refloresta Xingu, que busca identificar e fiscalizar crimes ambientais no Pará.

