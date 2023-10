Fazenda vê déficit zero em 2024 como inviável se ‘PL da subvenção’ não for aprovado

O governo vai concentrar esforços para aprovar, até o fim do ano, a proposta de mudança na tributação de grandes empresas que recebem benefícios fiscais nos estados, o chamado PL da subvenção. O time do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, admite que, se o texto não for aprovado, será impossível cumprir a meta de zerar o déficit público em 2024.

Até agora, a estratégia da equipe econômica foi tentar encaminhar projetos que tivessem impacto positivo na arrecadação, mas que fossem de menor complexidade. A ideia era tentar chegar até o fim do ano com, ao menos, algumas propostas aprovadas. Por isso, houve incentivo para que projetos como da taxação das apostas esportivas e dos super-ricos fossem encaminhados.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

PL vê Filippe Poubel como curinga para as eleições 2024PL vê Filippe Poubel como curinga para as eleições 2024 Consulte Mais informação ⮕

PL que acaba com juros sobre capital próprio ficará para 2024O projeto que está em tramitação na Câmara veda a utilização do benefício tributário; governo estima arrecadar R$ 10,5 bilhões em 2024 Consulte Mais informação ⮕

Áreas de lazer totalmente reformadas são entregues aos moradores de Volta RedondaMunicípio pretende restaurar todas as praças públicas da cidade até dezembro de 2024 Consulte Mais informação ⮕

Ministério prevê 101 rotas regionais de aviação para início de 2024Silvio Costa Filho promete criar mais 99 aeroportos locais para atender demanda Consulte Mais informação ⮕

SP prorroga serviço de acolhimento para população em situação de rua até 2024SP prorroga serviço de acolhimento para população em situação de rua até 2024 Consulte Mais informação ⮕

Giovanna Lancellotti visita barracão da Beija-Flor e conhece desenho da fantasia que usará em 2024No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕