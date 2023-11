Favelas no Brasil: exclusão e potencial econômico

04/11/2023

Ao reunirem 15 milhões de pessoas, são um mercado consumidor abrangente para muitas marcas e têm empreendedores por natureza, escreve, em artigo, Décio Lima, presidente do Sebrae Nacional. Favela em Carapicuíba (SP): Por um lado, elas mostram a face dura da exclusão. Ao mesmo tempo, essas comunidades reúnem uma população de enorme diversidade cultural, com grande criatividade e com capacidade de movimentar recursos financeiros, de acordo com os registros históricos, apareceu pela primeira vez durante a Guerra de Canudos (1896-1897). Um conflito que se eternizou em 'Os Sertões', de Euclides da Cunha, que se passa no interior da Bahia. Desde então, o conceito se difundiu e — com o fenômeno da urbanização — a população dessas comunidades cresceu exponencialmente. Hoje, segundo a pesquisa, existem mais de 13 mil dessas concentrações em todo o país, reunindo quase 18 milhões de moradores. De acordo com o levantamento, se as favelas brasileiras formassem um estado, ele seria o terceiro maior em população. Por um lado, elas mostram a face dura da exclusão, do desemprego e da ausência de inúmeras políticas públicas como educação, segurança, saúde, saneamento, entre outras. Mas, ao mesmo tempo, essas comunidades reúnem uma população de enorme diversidade cultural, com grande criatividade e com capacidade de movimentar recursos financeiros, além de potencial econômico e social incalculáveis.