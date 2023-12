Favela em São Miguel dos Milagres é despejada para dar lugar a empreendimentos de luxo

À esquerda da rodovia AL-101, uma estreita rua sem calçamento dá acesso à favela Cabanas do Porto, em São Miguel dos Milagres, litoral norte de Alagoas. Sem saneamento e com 35 famílias em moradias precárias, a área está a 1 km da praia que hoje se tornou um dos destinos mais caros e badalados para virada de ano no Nordeste — oDo lado direito da rodovia, está o mar e suas pousadas, condomínios de luxo e terrenos com placas que repetem uma mesma ideia:"propriedade privada","proibido acesso".

Antônio Amaro Nascimento Filho, 51, mora há 14 anos em São Miguel dos Milagres e terá de deixar sua casa de chão de terra em 15 dias."O dono pediu porque vai colocar piso e alugar ela mais caro". Na casa vivem 11 pessoas: ele, a esposa, oito filhos e um neto. A família paga R$ 300 ao mês e não sabe para onde vai."Eu cheguei a fazer casa duas vezes, mas minha área dada foi uma nascente, e ela desabou", lament





UOLNoticias » / 🏆 12. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Taxistas no Rio de Janeiro são alvo de golpes com maquininha de cartãoDe janeiro a outubro deste ano, foram feitas pelo menos 368 denúncias de estelionato contra taxistas, uma média de nove casos registrados por semana. O velho golpe da maquininha de cartão de crédito e de débito segue rodando entre taxistas da Zona Sul do Rio, desfalcando as contas de passageiros desavisados e acendendo um alerta de cuidado neste fim de ano.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Fraude no uso de câmeras em fardas de policiais militares em São PauloDenúncias de que policiais militares estão fraudando o uso de câmeras em suas fardas, instrumento que ajudou a reduzir a letalidade policial em São Paulo, estão se tornando sistemáticas e colocando em xeque a efetividade do programa. O número de imagens entregues não corresponde ao número de mortes envolvendo agentes da Rota, batalhão que possui câmeras em todos os uniformes.

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »

Gonet: 'Cotas são um instrumento legítimo', diz indicado à PGR em sabatinaO subprocurador Paulo Gonet, indicado por Lula à Procuradoria-Geral da República (PGR), disse nesta quarta-feira (13) que nunca afirmou ser contrário às cotas raciais. Ele acrescentou, no entanto, que ações afirmativas desse tipo devem ter um prazo de duração.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Caso Cariani: quem são os investigados em esquema de desvio para produção de drogasDenúncia de notas fraudulentas, em 2019, foi ponto de partida para investigação sobre desvio de produtos químicos

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

São Paulo: uma cidade de diversidade e turismoSão Paulo é a maior cidade do Hemisfério Sul e possui uma diversidade cultural e gastronômica incrível. Com uma população de 11,4 milhões de pessoas, a cidade oferece a oportunidade de viajar pelo Brasil e pelo mundo sem sair do município. A capital paulista ganhou uma temporada especial do CNN Viagem & Gastronomia, onde serão mostrados os quatro cantos da cidade.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

São Paulo tem mais de 60 piscinas públicas para se refrescar no verãoCom vários recordes de temperatura atingidos em novembro, num verão mais quente do que normal pela influência do fenômeno El Niño, é normal buscar formas de se refrescar em São Paulo. A capital conta com mais de 60 piscinas públicas, acessíveis para qualquer um.

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »