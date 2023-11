Favaro: Presidente Lula levará exemplo do programa de conversão de pastagens na COP28

Publicado em 29 de outubro de 2023 às, 15h54.levará o programa de recuperação e conversão de pastagens degradadas para a 28ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas ("O programa incrementa 40 milhões de hectares com agricultura, pecuária floresta e respeito ao meio ambiente.

."Ele ficou entusiasmado e será um grande embaixador nisso. Contei a ele que cinco fundos de investimento já estão trazendo recursos e ele, pessoalmente, vai se dedicar a isso para alavancar o crescimento", afirmou Fávaro.

Além da participação e do posicionamento da agropecuária brasileira na COP-28, Fávaro apresentou um balanço da atuação da pasta para o presidente, incluindo a reestruturação da Embrapa, o desempenho do Plano Safra e as medidas de apoio à cadeira leiteira."Tratamos da ampliação de recursos para o seguro rural. headtopics.com

