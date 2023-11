Famosos prestigiam festa de aniversário de filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti

Rio - Algumas celebridades prestigiaram, neste domingo (29), a festa de aniversário de quatro anos de Clara Maria, filha de Tatá Werneck e Rafael Vitti. A comemoração acontece no Goiabeira Coisa & Tal, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Com tema 'Princesas', a festa foi assinada por Roberta Niemeyer, que também fez o aniversário de três anos da pequena e o chá de bebê da atriz. Convidados como Thais Fersoza e Michel Teló, Emílio Dantas e Fabiula Nascimento, Leandro Lima, Letícia Colin e Michel Melamed, Pablo Sanabio e Marcelo Nascimento fizeram parte da comemoração.

