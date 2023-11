Famosos lamentam morte de atriz Elizangela, aos 68 anos, no Rio Elizangela foi internada no dia 20 de janeiro de 2022 e ficou na CTI por conta das sequelas da infecção pelo coronavírus. Ela não havia tomado nenhuma dose da vacina, que atacava em suas redes. "Penetração forçada sem consentimento é estupro. Meu corpo minhas regras", dizia uma postagem de dezembro de 2020. À época, a assessoria de imprensa da atriz afirmou que ela era "bem rebelde" e radicalmente contra a vacinação

. Após receber alta do hospital, Elizangela precisou continuar fazendo uso de oxigênio. A recusa em se vacinar lhe custou um papel na novela "Travessia", de Glória Perez, que foi ao ar em 2022.a atriz chegou a reclamar da solidão após se livrar da doença . "Quem não me procura é porque não sente a minha falta. Quem não sente a minha falta é porque não me ama. O destino decide quem entra na minha vida, mas eu decido quem fica nela", disse ela em um vídeo publicado em uma rede social

