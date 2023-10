Famosas capricham nas fantasias para festa de Halloween de Giovanna Lancellotti

Rio - A atriz Giovanna Lancellotti chamou uma série de amigos famosos para sua festa de Halloween. Nesta quarta-feira (25), celebridades como Maisa Silva, João Guilherme, Bruna Griphão, Vitória Strada e Letícia Colin impressionaram internautas com suas fantasias para o evento. fotogaleria Como anfitriã da noite, Giovanna surgiu com um look de casal ao lado do namorado, Gabriel David.

No X, o antigo Twitter, o filho do cantor Leonardo fez até graça com um comentário de um fã nos cliques: 'Pra mim João Guilherme é o amigo gay da Maisa', brincou a pessoa. 'Pra Maisa também', garantiu o artista. pra maisa também https://t.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalodia »

Maisa, João Guilherme e outros famosos vão fantasiados a festa de Giovanna LancellottiInspirados em personagens icônicos de filmes, como 'Bonequinha de Luxo', celebridades foram prestigiar a festa da atriz Consulte Mais informação ⮕

Giovanna Lancellotti visita barracão da Beija-Flor e conhece desenho da fantasia que usará em 2024No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Giovanna Jacobina: Saiba quem é a irmã de Gracyanne Barbosa que também arranca elogios nas redesApós surpreender seguidores ao abrir álbum de fotos em viagem pela Bahia, foi a vez da irmã de Gracyanne fazer publicações e ser exaltada por usuários Consulte Mais informação ⮕

Famosas que se separaram depois dos 50 anos sem atritos com o exDeclarações amigáveis marcaram o divórcio dessas celebridades Consulte Mais informação ⮕

Local de chacina no Maine promovia noite promocional e se preparava para festa de HalloweenBar-restautante foi um dos alvos do ataque a tiros que deixou pelo menos 16 pessoas mortas e mais de 50 feridas, na cidade de Lewiston Consulte Mais informação ⮕

'Sou a rainha do Halloween brasileiro', diz Pabllo Vittar, que faz show inédito no RioFormado em Jornalismo pelo Centro Universitário IBMR. Chegou ao DIA em 2021 como estagiário e, atualmente é repórter na editoria de Diversão. Consulte Mais informação ⮕