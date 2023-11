Família Xiaomi 13: conheça os destaques da linha de celulares premium

Composta por quatro modelos, a família Xiaomi 13 é a linha principal de celulares da fabricante chinesa em 2023. Os modelos contam com especificações avançadas, oferecendo o melhor desempenho para tarefas pesadas, conectividade 5G, bateria poderosa e o Android mais recente. Anunciados no final de 2022, os modelos da série premium ganharam suas versões globais em março, trazendo o processador Snapdragon 8 Gen 2, plataforma mais poderosa da Qualcomm.

Outro destaque são os sensores fotográficos da Leica, famosa fabricante de equipamentos profissionais. O que mais os celulares Xiaomi 13 têm de diferencial? Conheça, agora, os destaques de cada versão da linha. Xiaomi 13 Widget de produto do Hub de Ofertas Modelo padrão da série, o Xiaomi 13 possui tela AMOLED de 6,36 polegadas com resolução FHD+, pico de brilho de 1.900 nits, taxa de atualização de 120 Hz e suporte às tecnologias HDR10+, Dolby Vision e HLG. Os alto-falantes duplos com Dolby Atmos auxiliam em uma experiência mais imersiv





