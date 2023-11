Família sepulta corpo errado após confundir identidade de homem desaparecido

A família de Chandler da Silva Machado, de 26 anos, gastou cerca de R$ 10 mil reais para sepultar o corpo. Na última quinta-feira (16), parentes de Chandler, que vivia em situação de rua, receberam a notícia de que ele teria falecido vítima de meningite. Poucas horas depois do funeral, no entanto, a irmã foi informada por mensagem nas redes sociais de que Chandler estava vivo.

Relator da PEC das drogas quer diferenciação entre usuário e traficante, mas não deve trazer critérios — Estamos muito aliviados e felizes de saber que meu irmão está vivo e aqui com a gente, mas ainda estamos pagando parcelas da funerária porque nos responsabilizamos pelo enterro enquanto família — afirmou a irmã do rapaz, Stefanie da Silva Machado. A Polícia Civil do Rio Grande do Sul investiga a identidade da verdadeira vítima. Após todo o ocorrido, Chandler conta estar tentando reorganizar a vida: — Essa situação me fez querer mudar de vid





