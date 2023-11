Família se pronuncia após morte de Matthew Perry: 'De coração partido'

“Estamos com o coração partido pela trágica perda de nosso amado filho e irmão. Matthew trouxe muita alegria ao mundo, tanto como ator quanto como amigo. Todos vocês significaram muito para ele e agradecemos a tremenda manifestação de amor", disse a família em comunicado publicado pela People.

Os pais do ator, Suzanne Morrison e John Bennett, além de seu padrasto, Keith Morrison, também oram até a residência de Matthew, onde foram fotografados ao chegar. O thriller apocalíptico da Netflix que todo mundo vai falar sobre: Um filme sobre o fim do mundo realizado pelo criador de Mr.

Celebridades lamentam morte Matthew Perry, ator que interpretou Chandler, na série 'Friends'Artista foi encontrado morto, numa banheira de hidromassagem em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos Consulte Mais informação ⮕

Ator de Friends, Paul Rudd lamenta morte de Matthew Perry: 'Sentiremos muita falta'Ator de Friends, Paul Rudd lamenta morte de Matthew Perry: 'Sentiremos muita falta' Consulte Mais informação ⮕

Perfil de 'Friends' lamenta a morte do ator Matthew Perry: 'Ficamos arrasados'Perfil de 'Friends' lamenta a morte do ator Matthew Perry: 'Ficamos arrasados' Consulte Mais informação ⮕

Matthew Perry: artistas e amigos repercutem morte do ator de ‘Friends’: ‘Você nos trouxeAmigos, companheiros de atuação e figuras importantes do mundo artístico e do entretenimento lamentaram a morte do ator Matthew Perry, que interpretou o Consulte Mais informação ⮕

Qual foi a causa da morte do ator Matthew Perry?Ator famoso pelo personagem Chandler Bing em 'Friends' morreus aos 54 anos em Los Angeles Consulte Mais informação ⮕

Família de Matthew Perry vai à casa do ator e lamenta morteFamília de Matthew Perry vai à casa do ator e lamenta morte Consulte Mais informação ⮕