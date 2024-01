Família realiza manifestação pedindo respostas para o desaparecimento de criança na Praia da Barra da Tijuca

Enquanto acompanha as buscas por Edson Davi Silva Almeida, de 6 anos, na Praia da Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, a família realiza uma manifestação pedindo respostas para o desaparecimento do menino, que completa 72 horas neste domingo (7). A criança foi vista pela última vez na quinta-feira (4), quando brincava na areia, próxima a barraca dos pais.

O Corpo de Bombeiros entrou no terceiro dia de buscas pelo menino, no mar e na orla, com drones, helicóptero, motos aquáticas, mergulhadores, além de um triciclo, que realiza rondas na areia. Os familiares da criança acompanham o trabalho dos militares de perto e estenderam um cartaz na altura do posto 4, onde ele esteva antes de desaparecer. 'Edson Davi, 72 horas desaparecido. Queremos resposta', diz a faixa. O grupo está concentrado no calçadão, também com balões brancos, e pedindo explicações. No início da tarde, o pai de Henry Borel compareceu ao protesto para dar apoio aos familiares de Edson Dav





