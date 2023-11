Família de Matthew Perry vai à casa do ator e lamenta morte

A família de Matthew Perry foi à casa dele em Los Angeles, onde o ator foi encontrado morto na noite deste sábado (28.out). Os familiares agradeceram aos fãs pelo"pelo amor que receberam" após o incidente. "Estamos com o coração partido pela trágica perda de nosso amado filho e irmão. Matthew trouxe muita alegria ao mundo, tanto como ator, quanto como amigo.

Também segundo o TMZ, estiveram no local os pais do ator, John Bennett e Suzane Morrison. O padrasto, Keith Morrison, também esteve na casa de Perry. A morte do Chandler de Friends ainda está sendo investigada. Ele foi encontrado morto em uma banheira de hidromassagem de sua casa. A primeira suspeita foi de que o ator teria morrido afogado, mas socorristas que estavam no local foram chamados para atender uma pessoa que sofria de parada cardíaca,

Segundo a TMZ,"fontes policiais" afirmaram que não havia indícios de crime ou de uso de drogas no local onde Matthew foi encontrado. + Matthew Perry deu uma surra em Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, nos tempos de escola headtopics.com

