Família de Alexei Navalny não tem notícias dele há três semanas

Família não teve notícias de Alexei Navalny durante três semanas; detentos ficam algemados, e temperaturas na região devem chegar a 28 graus negativos na próxima semana Alexei Navalny, ativista político russo, durante audiência por videoconferência em junho — Foto: Natalia Kolesnikova / AFP, no Ártico russo, a três meses da eleição presidencial no país.

Navalny está na colônia penal número 3, na localidade de Kharp, anunciou a porta-voz do ativista, Kira Yarmish, na rede social X (antigo Twitter). Nesta terça-feira, Navalny se manifestou pela primeira vez desde a transferência e disse estar "bem"."Mas estou de bom humor, como o Papai Noel", acrescentou, em referência à barba que cresceu durante a viagem e à roupa de inverno que usa, adaptada às temperaturas polares. "De qualquer forma, não se preocupem comigo. Estou bem. Estou aliviado por finalmente ter chegado





