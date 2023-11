Família confirma morte de DJ alemã raptada pelo Hamas

Familiares da artista Shani Louk, alemã-israelense de 22 anos que foi raptada pelo Hamas, confirmaram a morte da jovem. Ela apareceu em um vídeo deitada seminua na caçamba de um veículo com extremistas do Hamas, no dia 7 de outubro.

A mãe e a irmã de Shani, Ricarda e Adi Louk, informaram à emissora RTL/ntv sobre a morte da jovem. “Infelizmente, recebemos ontem a notícia de que minha filha não está mais viva”, relatou Ricarda. Apesar de ter passaporte alemão, Shani cresceu em Israel. A artista foi uma das centenas de pessoas feridas por extremistas do Hamas durante o festival de música próximo à Faixa de Gaza.

Ao ver as notícias sobre o ataque, a família passou a tentar ligar para a jovem, e ela disse que estava “em pânico”, segundo a família. Após o vídeo em que confirmava que ela havia sido raptada rodar o mundo, a preocupação da família só aumentou. Além disso, o cartão de crédito de Shani foi roubado, e teve diversas tentativas de uso.O número de mortos em Gaza continua crescendo; 7.326 palestinos já morreram, sendo 1. headtopics.com

O Hamas é uma organização militar, política e social que comanda a Faixa de Gaza desde 2007, quando venceu as eleições legislativas palestinas. O grupo é considerado uma organização terrorista por países da União Europeia e pelos Estados Unidos, mas não pela ONU;

Entidades alertam para o risco de agravamento da crise humanitária em Gaza. Com os hospitais e necrotérios sobrecarregados, palestinos usam carros de sorvete e refrigeradores de alimentos para armazenar corpos; headtopics.com

Morte de DJ alemã: quem é Shani Louk, artista sequestrada pelo HamasEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

DJ alemã raptada pelo Hamas está morta, confirma famíliaShani Louk apareceu em vídeo deitada na caçamba de uma caminhonete, cercada por extremistas durante ataque de 7 de outubro Consulte Mais informação ⮕

Corpo de alemã sequestrada pelo Hamas é encontrado, diz famíliaA DJ e tatuadora Shani Louk foi uma das vítimas dos terroristas que participava de uma rave no sul de Israel, perto da faixa de Gaza Consulte Mais informação ⮕

Conflito Israel-Hamas: a multidão que invadiu aeroporto russo em busca de judeusIsrael cobrou a Rússia para que proteja 'todos os seus cidadãos e todos os judeus' depois que uma grande multidão, alguns gritando slogans antissemitas, invadiu um aeroporto na região do Daguestão. Consulte Mais informação ⮕

Dezenas de terroristas do Hamas são mortos em Gaza, diz exército de IsraelComunicado ainda diz que uma aeronave também foi direcionada para bombardear um ponto de lançamento de mísseis antitanque no setor da Universidade Al Azhar Consulte Mais informação ⮕

Israel atinge 600 alvos do Hamas em ataque aéreo durante invasão por terraSoldados travaram uma série de batalhas, de acordo com o exército, matando 'dezenas' de membros do grupo terrorista Consulte Mais informação ⮕