Família acusa hospital no Rio de descaso no atendimento de idosa

A família da idosa Talmes Ferreira Almeida, de 87 anos, alega que houve um descaso no atendimento da mulher durante a sua internação no Hospital de Força Aérea do Galeão, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. Segundo o filho Wagner de Almeida, a mãe contraiu um ferimento que infeccionou por falta de cuidado da equipe médica.

Ao DIA, Wagner disse que Talmes foi internada na unidade no dia 27 de setembro, dois dias depois dela completar 87 anos, para realizar uma cirurgia no fêmur após uma queda em casa. O procedimento foi realizado normalmente e sem intercorrências, segundo ele. Após a cirurgia, a idosa foi levada para o setor de tratamento semi-intensivo, que não dava direito a acompanhantes. De acordo com Wagner, ele avisou à equipe médica que a mãe fazia uso de um adesivo para auxiliar no tratamento do Mal de Alzheimer e entregou o produto para ser usado, o que não teria sido feito. A falta de troca do adesivo contribuiu, segundo ele, para o início de um ferimento, que infeccionou e causou fortes dores em Talmes





