Falta de ação da ONU amplia a crise humanitária em Gaza

O conflito entre Hamas e Israel na Faixa de Gaza é, hoje, o principal assunto em debate no Conselho de Segurança da ONU, atualmente sob a presidência do Brasil. Entretanto, os vetos das grandes potências a qualquer resolução que possa amenizar a crise humanitária prejudicam as vidas dos mais de dois milhões de habitantes do território.

Frente à inação da ONU, os países do Mundo Árabe ganham um papel primordial – seja na disputa diplomática contra Estados Unidos e Israel, nas negociações para um cessar-fogo ou para o resgate de reféns, ou mesmo na possibilidade de ampliação do conflito para além das fronteiras da Palestina. Saiba mais na análise de Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC-SP.

