Falso bombeiro é detido após palestrar com arma falsa em escola de Sorocaba (SP)

Ele estava portando uma arma falsa e um botijão de gás, ensinando indevidamente às pessoas o que fazer em caso de acidentes. O falso bombeiro estava acompanhado de um menor de idade, que disse não estudar na unidade e estar auxiliando nas demonstrações. A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial da cidade.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNBRASIL: Secretaria aposta no turismo interno e de entretenimento em SPPasta aposta no turismo de entretenimento como gerador de renda e emprego no município

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Brasil pode ficar sem madeira para construção civil, alerta estudoNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Vacina contra Covid-19 será incluída no calendário nacional a partir de 2024Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: “Gaza se tornou um cemitério para as crianças”, alerta porta-voz da UNICEFNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Jornais destacam tentativa de Israel de resgatar reféns na Faixa de GazaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Eduardo Bolsonaro tem 15 dias para explicar fala sobre professores e traficantesNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕