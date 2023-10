Falas de Lula reforçam alteração da meta de déficit zero, diz relator da LDO

As novas declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre um relaxamento da política fiscal reforçam o cenário de alteração da meta de déficit zero na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024, afirmou à CNN o relator do projeto, deputado Danilo Forte (União-CE).

Forte contou ter feito um planejamento com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), de que a LDO poderia ser votada no dia 22 de novembro. O relatório final, já com absorção de emendas, seria apresentado no dia 20. Para o relator, é "lamentável que Lula tenha desautorizado" o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defensor da manutenção da meta. "Haddad tem feito uma luta grande pelo déficit zero".

