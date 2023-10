Fala de Lula sobre meta deve prejudicar queda de juro, diz fonte da equipe econômica

Fontes da equipe econômica disseram à CNN que a fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) colocando em dúvida o cumprimento da meta fiscal no próximo ano deve atrapalhar a queda dos juros. "O timing é muito ruim", diz um interlocutor. O comitê de política monetária se reúne entre terça-feira e quarta-feira da próxima semana.

Mais cedo, em um encontro com jornalistas, Lula disse: “Eu sei da disposição do Haddad, sei da vontade do Haddad, sei da minha disposição. Quero dizer para vocês que nós dificilmente chegaremos à meta zero, até porque não quero fazer cortes em investimentos de obras. Se o Brasil tiver um déficit de 0,5% o que é? De 0,25%, o que é? Nada”.

