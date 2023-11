Fala de Lula sobre déficit zero indica sua preferência no embate entre Haddad e Rui Costa

da Silva lançou dúvidas sobre a disposição de seu governo para cumprir a própria meta fiscal para 2024 reflete não só o debate interno do governo sobre o tamanho do déficit a ser previsto no orçamento do ano que vem, mas também de que lado o presidente está na disputa., que havia proposto atingir o déficit zero em 2024 - com uma margem de tolerância de 0,25% do PIB - o que daria rombo de R$ 30 bilhões.

No polo oposto ao da Fazenda está a Casa Civil, responsável pela coordenação do PAC, que pelo qual o governo prometeu gastar R$ 1,3 trilhão até 2026. O ministério dedefende que a meta seja alterada para prever um déficit de 0,5% ou até 0,75% do PIB – ou seja, de R$ 60 bi a R$ 90 bi.

Com sua declaração, dada em um café da manhã com jornalistas no Palácio do Planalto, Lula indicou ao Congresso que não verá problemas na revisão da meta nos próximos dias para abarcar um prejuízo maior no orçamento. headtopics.com

Embora o presidente da República tenha dito que o mercado acredita que a meta será cumprida, o que a maior parte dos analistas já tem dito há tempos é que é pouco provável que se chegue ao déficit zero, mas que seria importante manter essa disposição.

No projeto da lei orçamentária já enviado ao Congresso, a arrecadação extra deve somar R$ 168,5 bilhões, ou 1,5% do PIB, para que se chegue ao déficit zero.Mas aí estão incluídas receitas nada garantidas – como a previsão de colocar nos cofres da União R$ 54,7 bilhões só em multas aplicadas com a mudança na lei que dá ao governo o voto de desempate em disputas no Carf – o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. headtopics.com

Só que as grandes empresas e contribuintes já estão se organizando para contestar cada decisão na Justiça, o que pode afetar a arrecadação.A questão é que, segundo a lei do arcabouço fiscal aprovada pelo Congresso, sempre que a meta não for atingida o governo vai precisa cortar gastos, o que pode afetar a execução de diversos programas e obras.

