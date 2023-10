Fala de Lula indica “mudança de rota” sobre ida de Dino para o STF, avaliam aliados do presidente

A fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (27) sobre estar em dúvida se o ministro da Justiça, Flávio Dino, seria o melhor nome para o Supremo Tribunal Federal (STF) indica, segundo aliados, uma “mudança de rota” do mandatário do Palácio do Planalto sobre o sucessor da cadeira de Rosa Weber na Corte.

“Mas eu fico pensando, onde o Flávio Dino será mais justo e melhor para o Brasil? Na Suprema Corte ou é no Ministério da Justiça? Aí tem outra questão que eu fico pensando, onde ele será mais justo?", questionou o presidente.

